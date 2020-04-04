Апрель 4th, 2020

Главный ловелас Голливуда рассказал о своих звездных подругах

60-летний Вэл Килмер в течение многих лет считался главным голливудским ловеласом. В его постели побывали многие мировые звезды.

Актер фильма «Бэтмен навсегда» выступил с откровениями. Наибольшее внимание публики привлекли его признания о личной жизни. Она у Килмера весьма бурная.

Несколько лет актер встречался с культовой певицей Шер. Они познакомились на вечеринке. Килмер отметил, что по‑прежнему хорошо дружит с Шер. Когда в 2016 году врачи поставили ему страшный диагноз «рак гортани», бывшая возлюбленная не задумываясь предложила ему помощь. Она пригласила его остаться с ней, пока он болен и борется со смертельным недугом.

С Анджелиной актер сблизился в 2004 году, на съемочной площадке исторического фильма «Александр». Это было сразу после разрыва Джоли с Билли Бобом Торнтоном. Между звездами произошел бурный, но непродолжительный роман. О нем он рассказал в своих мемуарах «Я твой Гекльберри».

Килмер описал Джоли как «душевную и серьезную». Вэл отметил, что, когда люди спрашивают его о ней, он говорит им: «Анджелина похожа на других женщин и других суперзвезд, но она больше, чем женщина». Через год Энджи начала сниматься в фильме «Мистер и миссис Смит». Там завязались ее отношения с Бредом Питтом.

У Вэла также был роман с Дэрил Ханной. Он признался, что тяжело переживал расставание с актрисой. «Господь знает, что я страдал от сердечной боли. Разрыв с Дэрил был, безусловно, самым болезненным из всех», — признал он.

В течение двух лет Вэл встречался с культовой моделью Синди Кроуфорд. Килмеру также приписывают романы с Мишель Пфайффер, Дрю Бэрримор и Пэрис Хилтон.

Женат Вэл был лишь однажды. В 1988 году он сыграл свадьбу с актрисой Джоанн Уолли. В 1991-м у супругов родилась дочь Мерседес, а через четыре года появился сын Джек. После развода Килмер несколько лет судился с женой за право опеки. В итоге дети жили поочередно с мамой и папой. Актер купил ранчо рядом с Санта-Фе, где любит проводить время с наследниками.