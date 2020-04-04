Апрель 4th, 2020

Эмма Уотсон выразила поддержку однополым парам

Эмма Утсон,в одном из своих интервью,заявила,что в однополых парах люди больше стараются понять друг друга.

«Я вижу, что отношения, которые не следуют традиционным моделям, в итоге требуют от участников больше коммуникации и обоюдного согласия: настоящего разговора, делегации заданий, распределения обязанностей, о которых многие из-за стереотипов часто не думают…

Идея о том, что отношения должны быть легкими и априори понятными, и что вы должны понимать друг друга с первого слова — такая чушь! Это же просто невозможно!»-сказала актриса.

Эмма сказала, что наладить хороший диалог получается у однополых пар, так как участники таких отношений не строят догадок, а садятся и договариваются обо всем.

«Одни из самых здоровых типов отношений я вижу как раз среди однополых пар, потому что, как мне кажется, они действительно садятся и договариваются по поводу многих вещей, а не строят предположения.

К тому же в последнее время я очень увлеклась кинк-культурой: эти ребята общаются лучше всех, они все знают о культуре согласия. Мы могли бы последовать их примеру, это очень полезная модель отношений».