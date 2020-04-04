Апрель 4th, 2020

Эмили Ратаковски снялась в провокационном ролике

Эмили Ратаковски очень любит провоцировать своих фанов. Девушка часто радует подписчиков фото,на которых она лишь слегка прикрыта. Сегодня на ее странице появилась очередная провокация.

Звезда призвала людей оставаться на самоизоляции дома. Знойная красотка записала ролик в ванной комнате, на котором сменила несколько нарядов, один соблазнительнее другого. На одном из кадров девушка предстала в распахнутом банном халатике черного цвета. Она продемонстрировала упругую грудь, тонкую талию и плоский животик.

После этого Эмили предстала в укороченной белой кофточке со смелым V-образным вырезом. Этот наряд Ратаковски сменила на серый костюмчик с игривым коротким джемпером. Для одного из кадров Эмили и вовсе обнажилась, оставшись в черных спортивных брюках и ажурном бюстгальтере горчичного цвета.

Неизменным оставалось то, что Эмили меняла бокалы и напитки в своей руке. Она чокалась чашкой чая, бокалом вина со своим отражением в зеркале. Девушка дала понять, что нужно не терять оптимизма в условиях карантина. «Оставайтесь дома», — написала она.

Поклонники модели пришли в восторг от ее дефиле в ванной. «У меня сегодня день рождения, Это лучший подарок», «Ура, дзинь-дзинь», «Ты завораживающая красавица», «Какая горячая девочка», «Совершенство», «Ну что за фигура. Сводишь с ума», — написали фолловеры.