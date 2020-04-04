Эксперты объяснили, почему Германия справляется с коронавирусом лучше других стран Европы

Ситуация в Германии в целом выглядит лучше по сравнению с рядом других европейских стран. По мнению экспертов, справляться с санитарным кризисом ФРГ помогают массовое тестирование и лучшая оснащенность больниц, пишет RFI.

По словам главы Института вирусологии при берлинской больнице Charité Кристиан Дростен, Германия в отличие от большинства европейских соседей выбрала южнокорейскую модель и практикует массовое тестирование — от 300 до 500 тыс. ПЦР-тестов в неделю, и планирует довести количество тестов до 200 тыс. в день. При этом немецкие власти опираются на независимые лаборатории, разбросанные по всей стране, добавляет корреспондент группы France Télévisions в Германии Лоран Дебонне. По его словам, в отличии от Германии во Франции, например, тестируют только пациентов с уже серьезными симптомами.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что в Германии «великолепная система здравоохранения, возможно, одна из лучших в мире». В стране, по ее данным, насчитывается 28 тыс. реанимационных коек, более 25 тыс. их них подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, два из крупнейших производителей аппаратов ИВЛ в мире находятся в ФРГ— Draeger и Löwenstein.

По данным на 3 апреля, в Германии умерли 1230 пациентов с коронавирусом при общем количестве зараженных в 89 838. В Италии жертв насчитывается уже более 14 тыс., в Испании — свыше 10 тыс., во Франции — более 6,5 тыс., в Великобритании — свыше 3,6 тыс.