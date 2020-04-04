Апрель 4th, 2020

Дженнифер Энистон сделала сюрприз медсестре с коронавирусом

Актриса поговорила с девушкой по видеосвязи и подарила ей и ее коллегам сертификаты на десятки тысяч долларов.

Популярная актриса Дженнифер Энистон сделала сюрприз американской медсестре, которая болеет коронавирусом. Неожиданный поступок голливудской звезды показали в программе Jimmy Kimmel Live на YouTube.

Энистон стала гостем онлайн-шоу Джимми Киммела. Ведущий по видеосвязи позвонил медсестре по имени Кимбелл Фэйрбэнкс из штата Юта. Девушка работала в кардиологическом отделении и у нее диагностировали коронавирус.

Во время разговора с медсестрой, которая сейчас находится в самоизоляции, подключилась Дженнифер Энистон.

Актриса поблагодарила Фэйрбэнкс и ее коллег, которые поддают себя риску, выполняя свой долг. Энистон отметила, что не знает, как выразить свою признательность и подарила медсестре сертификат на 10 тысяч долларов на доставку еды. Сертификаты также отправили коллегам, работающим с Кимбелл.

Также актриса рассказала, что она три недели находится на карантине, но это не доставляет ей особого дискомфорта. Во время уборки Энистон даже нашла видео своего первого прослушивания в 13 лет. Она пообещала всоре поделиться роликом.