Апрель 4th, 2020

Дочь Хайди Клум решила начать модельную карьеру

Хайди Клум,в прошлом успешная топ-модель,воспитывает четверых детей. Недавно ее старшая дочь заявила о желании пойти по стопам матери и стать моделью.

Свою первую наследницу Хайди родила от итальянского миллионера Флавио Бриаторе. На момент появления Ленни на свет пара уже распалась. Бизнесмен утверждает, что не скучает по дочери, потому что никогда ее не видел.

Все заботы о девочке взял на себя британский певец Сил, который был мужем Хайди с 2005 по 2014 год. От него у модели трое детей: 14-летний Генри, 13-летний Йохан и 10-летняя Лу. Пока никто из них еще не выразил желание связать свою жизнь с миром моды. А вот Ленни настроена серьезно.

По словам Клум, девочка приняла решение пойти по ее стопам. Звезду это не удивило, поскольку дочь растет ее копией.

«Пока из всех моих детей по стопам своей мамы захотела пойти Ленни. Она внезапно сказала мне: „Ладно, подвинься. Дай мне взять это дело на себя“. При этом я никогда не подталкивала детей к чему-либо», —говорит Хайди.