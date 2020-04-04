Британские СМИ: вместо эпидемиологов Кремль прислал в Италию разведчиков ГРУ

Издание The Telegraph со ссылкой на британских военных экспертов сообщает что что российская военная миссия, прибывшая в Италию якобы для борьбы с коронавирусом, тайно занимается сбором разведданных. В статье цитируют слова командира британского химического, биологического, радиологического и ядерного полка Хамиша де Бреттон-Гордона:

“Они будут использовать развертывание в Италии как возможность собирать сведения обо всем, от итальянских военных до транспортных систем. Было бы наивно думать, что они не собирают разведданные. Это их основная цель”.

Также автору показалось странным, что итальянское правительство разрешило развертывание российских военных: «Невероятно, что россиянам разрешили въезжать в страну НАТО на очень избыточных основаниях», – сказал он The Telegraph. “Итальянцы мало нуждались в дополнительных химических, биологических и радиологических ресурсах. В этом вопросе итальянцы являются лидерами в НАТО и в ЕС. Они рассматриваются как золотой стандарт и имеют сильные возможности. Я не думаю, что им нужна партия устаревшего российского оборудования».

А еще полковник де Бреттон-Гордон напомнил, что предложение “помощи” Италии полностью противоречит действиям Москвы в Сирии, где российская авиация бомбит больницы вдребезги.

Команда из более чем 100 российских солдат, включая экспертов по химической и биологической войне, прибыла в Италию на прошлой неделе с их оборудованием, на котором были нанесены логотипы с надписью «Из России с любовью».

С самого начала миссия вызвала подозрение и жесткую критику в итальянских политических и военных кругах. Местные СМИ сообщили, что 80% оборудования, которое РФ доставила в Италию, оказалось бесполезным хламом и использовалось лишь в качестве предлога для вмешательства. Кроме того одна из осовных целей прибытия “путинской гуманитарки” в Италию – это создание красивой “картики” для кремлеской пропаганды, поскольку все передвижения российских военных конвоев по Италии, обвешаных российскими флагами, массово освещались по всем каналам РосГеббельсТВ.