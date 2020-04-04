Апрель 4th, 2020

Анфиса Чехова показала,как надо радовать своего мужчину

Анфиса Чехова напомнила своим поклонникам,что она не только ведущая,но и красивая женщина. Она устроила себе фотосессию в нижнем белье.

В посте к фотографиям Анфиса написала,что женщины часто забывают дома одеваться красиво,отдавая предпочтение халатам и футболкам.

Звезда заявила, что мужчины — визуалы, им необходимо видеть перед глазами вдохновляющую картинку. По словам Анфисы, когда мужчина влюблен, его будет заводить и растянутая пижама. Но влюбленность со временем сменяется привязанностью — и тут уже придется постараться.

«Привычный образ любимой в растянутых пижамных штанишках и с гулькой на голове уже не вызывает никаких эротических фантазий. Поэтому, моё предложение на это время самоизоляции, назло вирусу и хмурым временам, начать дефилировать по квартире в красивом нижнем белье! С прической и благоухая вкусным парфюмом», — призвала Чехова.