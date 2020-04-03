Апрель 3rd, 2020

Знаменитый итальянский дизайнер и художник Сержио Росси умер от коронавируса

Итальянские СМИ сообщили о смерти известного дизайнера обуви Сержио Росси в возрасте 85 лет. По их информации несколько дней назад он был госпитализирован в больницу Буфалини города Чезена в регионе Эмилия-Романья, где у него подтвердилась коронавирусная инфекция.

Несмотря на усилия врачей, состояние пациента стремительно ухудшилось и помочь ему уже не смогли. Смерть наступила вчера днем.

Сержио Росси родился в Сан-Мауро-Пасколи, одном из основных итальянских обувных регионов, в 1935 году. Он изучил эту профессию у своего отца, начал производить обувь в начале 1950-х годов и запустил свою одноименную марку в 1968 году. Дизайнер также сотрудничал с такими модными домами, как Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaïa. Среди культовых моделей его бренда — туфли Godiva и сандалии Opanca. До 2015 года брендом владела французская корпорация Kering. В настоящий момент генеральным директором является Риккардо Шиутто. Сам дизайнер в последние годы отошел от дел.

У дизайнера есть сын Джанвито Росси, который продолжил дело отца и также стал обувным дизайнером, запустив собственный одноименный бренд в 2007 году.

Незадолго до случившегося бренд также пожертвовал 100 тысяч долларов одной из больниц на борьбу с коронавирусом.