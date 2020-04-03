Апрель 3rd, 2020

Загадка года — актеры нового фильма Кристофера Нолана заявили, что не знают его сюжет

Если вы смотрели трейлер фильма «Довод» («Тенет«), то наверняка поняли, что ничего не поняли. Трейлер интригует, но не дает ни малейшего представления о сюжете.

Так вот даже актеры, сыгравшие в новой картине Нолана, не в курсе, о чем она. Так, британский актер Майкл Кейн, появляющийся практически во всех фильмах Нолана, в беседе с The Hindu рассказал, что до сих пор ничего не знает о сюжете «Довода».

По словам Кейна, ему так и не дали прочесть сценарий ни перед съемками, ни во время, так как Нолан требовал сохранять абсолютную секретность. «У меня на руках были лишь страницы с моим текстом, а на площадке я провел всего один день. Понятия не имею, о чем этот фильм», — сказал Кейн.

Релиз «Довода» по-прежнему намечен на 16 июля, но есть вероятность, что из-за карантина прокат будет перенесен.