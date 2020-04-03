Апрель 3rd, 2020

Юлия Барановкая неудачно сходила в гости-разбита губа и выбит зуб

Известная телеведущая Юлия Барановская поделилась историей о крайне неудачной встрече с подругой,после которой ей срочно пришлось искать стоматолога.

Накануне выхода в прямой эфир она решила поехать в гости к подруге.После посиделок, когда уже собиралась домой, врезалась в дверь и сильно ударилась лицом.Это версия самой Юлии.

«Губа разбита, передний зуб отколот», – рассказывает Барановская. При этом она отметила, что все происходило почти в час ночи, эфир же планировали на десять утра.

Однако все закончилось для благополучно. Директор телеведущей экстренно нашел стоматолога, и зуб вовремя восстановили.Эфир прошел без происшествий. Опытные гримеры помогли ведущей скрыть следы ночного приключения.