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Влад Топалов понес убытки из-за коронавируса

влад и регинаБывший солист группы Smash! признался, что потерпел убытки из-за пандемии коронавируса. Однако объявленный в стране карантин позволил артисту больше времени проводить с женой и сыном.

Сегодня Влад показал, как развлекает малыша. Топалов усадил Майкла себе на спину и стал передвигаться по квартире на четвереньках. Регина снимала происходящее на видео и напевала. Малыш был в восторге.

«Пока всё нравится!» — написал в Instagram Топалов.

Поклонники артиста заявили, что он — прекрасный отец. «Папа умничка! А кроха такой милый!», «Папа стал лошадкой! У моих детей это любимое развлечение», «Влад молодец! Видно, что Майклу нравятся такие покатушки», «Какая прекрасная семья, здоровья вам!» — высказались подписчики певца.

Влад и Регина обожают сына. Недавно телеведущая высказалась о грудном вскармливании. Она заявила, что во время этого процесса происходит обмен самой невероятной энергией матери и ребенка.

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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