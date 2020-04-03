«Волшебная скала»

— это огромный черный валун, пронизанный линиями белого кварца. Он является одной из достопримечательностей пригорода Аризоны, необычным природным памятником. Сам валун весит добрую тонну — поэтому сторожи парка, в котором камень был выставлен на обозрение, были крайне удивлены, когда в один прекрасный день он… исчез.

В течение нескольких недель достопримечательность отсутствовала на своем месте. Власти отмечают, что для перемещения таких тяжелых камней нужно специальное оборудование, например экскаватор. Периодически такие камни и в самом деле воруют — в них содержатся минералы, а значит за один подобный валун можно выручить примерно $200. Однако даже если камень увезли на бобкэте или на трейлере, он должен был оставить хорошо заметную колею или другие следы погрузки — а этого не произошло.

Но это еще не самое странное. Спустя всего несколько дней после того, как чиновники Прескотта объявили о таинственном исчезновении гигантского валуна, «Волшебная скала» снова загадочным образом появилась будто бы из воздуха. Чиновники, уставшие от этой чертовщины, сказали, что прекращают расследование — они «просто рады, что все вернулось на свои места».

Кстати, 10 лет назад аналогичным образом в этом регионе был похищен другой огромный камень, на этот раз в форме сердца. Когда о пропаже заявили местные СМИ, камень вернули на место с анонимной запиской. В ней похитители извинялись за свой поступок — мол, просто не знали, что камень так много значит для людей, а потому не подумали о последствиях.