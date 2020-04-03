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В России обеспокоены стремительным ростом алкоголизма на фоне пандемии

алкогольВ России решили ограничить продажу алкогольной продукции.Такие постановления были приняты в Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях.

 Самое же интересное заключается в том, что в ряде районов Якутии местные власти пошли еще дальше. Так, в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах до 6 апреля был введен полный сухой закон.
«Резко увеличилось количество преступлений, связанных с употреблением алкоголя, есть человеческие жертвы. В таком случае я, в первую очередь, руководствуюсь интересами большинства жителей», – так обьяснил свое решение глава региона.

В росте интереса россиян к спиртному нет ничего удивительного. Миллионы оказываются заточенными в четырех стенах без каких-либо определенных занятий. Многие из них понимают, что по окончании карантина они окажутся без работы, а возможно, и без средств к существованию. Все это неизбежно вгоняет людей в депрессивное состояние, которое, «по старой русской традиции»,лечится алкоголем.

Все это порождает опасения, что эпидемия коронавируса может плавно перерасти в эпидемию алкоголизма. И чем дольше будет длиться самоизоляция или карантин, тем сильнее окажутся данные риски.

Именно это и послужило причиной для властей ряда регионов ограничить продажу алкоголя. Однако в случае негативного развития ситуации, ужесточения условий карантина, опасений роста криминализации и сохранения неопределенности только ограничений может оказаться недостаточно.

 

 

Category: Новости, Общество, Россия ﻿
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