В России обеспокоены стремительным ростом алкоголизма на фоне пандемии

В России решили ограничить продажу алкогольной продукции.Такие постановления были приняты в Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях.
В росте интереса россиян к спиртному нет ничего удивительного. Миллионы оказываются заточенными в четырех стенах без каких-либо определенных занятий. Многие из них понимают, что по окончании карантина они окажутся без работы, а возможно, и без средств к существованию. Все это неизбежно вгоняет людей в депрессивное состояние, которое, «по старой русской традиции»,лечится алкоголем.
Все это порождает опасения, что эпидемия коронавируса может плавно перерасти в эпидемию алкоголизма. И чем дольше будет длиться самоизоляция или карантин, тем сильнее окажутся данные риски.
Именно это и послужило причиной для властей ряда регионов ограничить продажу алкоголя. Однако в случае негативного развития ситуации, ужесточения условий карантина, опасений роста криминализации и сохранения неопределенности только ограничений может оказаться недостаточно.
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