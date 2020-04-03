Апрель 3rd, 2020

В России обеспокоены стремительным ростом алкоголизма на фоне пандемии

В России решили ограничить продажу алкогольной продукции.Такие постановления были приняты в Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях.

Самое же интересное заключается в том, что в ряде районов Якутии местные власти пошли еще дальше. Так, в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах до 6 апреля был введен полный сухой закон.

«Резко увеличилось количество преступлений, связанных с употреблением алкоголя, есть человеческие жертвы. В таком случае я, в первую очередь, руководствуюсь интересами большинства жителей», – так обьяснил свое решение глава региона.