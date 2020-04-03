В Minecraft создают копию Земли в масштабе 1:1

Пока весь мир практикует самоизоляцию в условиях карантина, энтузиасты решились на крайне амбициозный проект. Отредактировав некоторые игровые показатели (в частности, убрав ограничения на лимит строительства в высоту), команда под руководством ютубера PippenFTS шаг за шагом воссоздает природный ландшафт и рукотворные объекты нашей родной планеты. Так, к примеру, теперь в игре можно увидеть полноразмерную гору Эверест, высота которой в реальном мире составляет 8848 метров.
Присоединиться к проекту может любой желающий, набор и общение с командой происходит в канале Discord discord.gg/69ashjz С учетом колоссального объема работы множество багов и проблем с генерацией мира будут неизбежны — однако авторы проекта надеются, что все эти проблемы можно будет решить с помощью трудолюбивых и самоотверженных игроков.
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