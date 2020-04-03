 
 
Апрель 3rd, 2020

В Minecraft создают копию Земли в масштабе 1:1

Пока весь мир практикует самоизоляцию в условиях карантина, энтузиасты решились на крайне амбициозный проект. Отредактировав некоторые игровые показатели (в частности, убрав ограничения на лимит строительства в высоту), команда под руководством ютубера PippenFTS шаг за шагом воссоздает природный ландшафт и рукотворные объекты нашей родной планеты. Так, к примеру, теперь в игре можно увидеть полноразмерную гору Эверест, высота которой в реальном мире составляет 8848 метров.



Присоединиться к проекту может любой желающий, набор и общение с командой происходит в канале Discord  discord.gg/69ashjz С учетом колоссального объема работы множество багов и проблем с генерацией мира будут неизбежны — однако авторы проекта надеются, что все эти проблемы можно будет решить с помощью трудолюбивых и самоотверженных игроков.

Category: Наука, Новости ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>