Апрель 3rd, 2020

В Инстаграм Анастасии Заворотнюк появилась первая запись за все время болезни

С тех пор,как стало известно о болезни Анастасии Заворотнюк,в ее аккаунте в Инстаграм не появлялось никакихпостов. Очевидно,женщине сейчас не до соцсетей.

И вотна днях в профиле звезды в Инстаграм появилась новая запись в честь её Дня Рождения.

«Сегодняшний день — очень значимый и радостный для нас», — написала группа поддержки Анастасии Заворотнюк.

Они выразили огромную благодарность медицинскому персоналу за все то, что они каждый день делают для актрисы, и людям, молящимся за неё.

Отдельное внимание в послании было уделено Петру Чернышову: «Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути — их общая. Вдвоем — проще, вдвоем — вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты.»

Близкие актрисы подчеркнули, что самый мощный стимул к выздоровлению Анастасии дает её младшая дочь Мила. От себя тоже пожелаем прекрасной няне скорей побороть свой недуг!