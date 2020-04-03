В Германии удален самый длинный зуб в истории человечества

Во вторник, 29 октября, дантисту Максу Лукасу (Max Lukas) вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса за удаление у человека самого длинного в истории зуба.

В 2018 году житель города Майнц обратился в больницу с жалобой на острую зубную боль. Лукас осмотрел больного и обнаружил у него аномально длинный зуб, который лишь на четверть выглядывал из десны.

Стоматолог потратил год на сбор необходимых документов и проверки зуба, чтобы зафиксировать рекорд Гиннесса. Лукас подчеркнул, что выделит в своем кабинете специальное место для сертификата. «Об этом рекорде узнают дантисты по всему миру», — отметил врач.