 
 
Апрель 3rd, 2020

В Германии удален самый длинный зуб в истории человечества

У человека удален самый длинный зуб в истории
Стоматолог из немецкого города Оффенбах удалил пациенту зуб длиной 3,7 сантиметра и установил мировой рекорд. Об этом сообщает информационный портал Deutsche Welle.

Во вторник, 29 октября, дантисту Максу Лукасу (Max Lukas) вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса за удаление у человека самого длинного в истории зуба.

В 2018 году житель города Майнц обратился в больницу с жалобой на острую зубную боль. Лукас осмотрел больного и обнаружил у него аномально длинный зуб, который лишь на четверть выглядывал из десны.

Стоматолог потратил год на сбор необходимых документов и проверки зуба, чтобы зафиксировать рекорд Гиннесса. Лукас подчеркнул, что выделит в своем кабинете специальное место для сертификата. «Об этом рекорде узнают дантисты по всему миру», — отметил врач.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>