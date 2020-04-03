Апрель 3rd, 2020

Светлана Лобода провела прямой эфир с Комаровским

Светлана Лобода провела прямой эфир с доктором Комаровским и задала ему несколько волнующих вопросов о коронавирусе.

Лобода связалась c Евгением Комаровским, чтобы узнать, как уберечь себя и близких от опасной инфекции. Врач и ведущий популярных медицинских программ призвал заниматься дома физкультурой, чтобы укрепить иммунитет. Врач посоветовал не пользоваться лифтом, где потенциальный больной мог прикасаться к стенам и кнопкам, а спускаться и подниматься по лестнице. «Коронавирус передается не столько по воздуху, сколько через руки», — подчеркнул он.

Ведущий программы «Школа доктора Комаровского» добавил, что погодные изменения смогут остановить распространение COVID-19 по стране. «Если придет жара, однозначно сдвиг будет в лучшую сторону. На это надо рассчитывать», — высказался медик.

Комаровский признал, что помимо пожилых коронавирус представляет серьезную опасность для мужчин. «У женщин больше шансов выжить… Мужчины более чахлые. Чаще имеют вредные привычки, обладают неустойчивой психикой», — отметил врач.

Доктор сформулировал пять простых правил, которые помогут защититься от инфекции: мыть руки, при чихании прикрываться локтем, не прикасаться руками к лицу, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра при выходе на улицу и следить за возможным проявлением симптомов.