Апрель 3rd, 2020

Страшновато — папарацци показали фигуру Дженнифер Лопес без фотошопа

Учитывая то, насколько хорошо выглядит Дженнифер Лопес в свои 50, пользователи сети не раз подозревали ее в том, что она приукрашивает свои фото с помощью фотошопа, ретуши и фильтров. В особенности это касалось идеальных форм звезды.

Однако если в Instagram такие манипуляции можно совершить, то фото папарацци, как известно, не врут. И в случае с Джей Ло никакой разницы между снимками в ее соцсетях и на случайных фото обнаружено не было. Ожидание совпало с реальностью и на днях, когда певица в очередной раз попала в объективы фотографов после тренировки.