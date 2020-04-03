Апрель 3rd, 2020

Стоимость российской нефти уже колеблется вокруг нуля



Формула, по которой рассчитываются цены на российскую нефть при ценообразовании на внутреннем рынке, показала отрицательный результат, передает агентство Argus.



Так, котировка Argus fip «Западная Сибирь» (fip — free in pipe означает, что покупатель освобождается от необходимости платить за доставку сырья к трубопроводу) 30 марта была равна минус 1007 рублей за тонну, 31 марта — уже минус 1200 рублей за тонну.





Иными словами, стоимость доставки нефти Urals из Западной Сибири в страны Евросоюза и экспортная пошлина в совокупности превысили закупочную цену самих энергоресурсов.



«Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России», — отмечает агентство.



В минувший вторник, 31 марта, российская Urals на мировых рынках стоила 13 долларов за баррель, 2 апреля она снизилась до 10 долларов. Впрочем, сегодня, 3 апреля, цена возрасла до 14 долларов за баррель.



«Несмотря на некоторое восстановление цены на Urals в СЗЕ, стоимость сорта остается минимальной с июня 1999 г. Скидка на Urals относительно Североморского датированного не меняется пятый торговый день подряд — $4,75/барр. (cif Роттердам). Это максимальное значение дисконта с июня 2008 г. «, — сообщается в статье.



Когда цена на нефть падает до такого уровня, обнуляются экспортные пошлины и снижается налог на добычу полезных ископаемых. А это, в свою очередь, означает, что российский бюджет недополучит более трети доходов, а доллар может подскочить до 100 рублей.



https://www.9tv.co.il/item/12404