США, Канада и Бразилия могут присоединиться к ОПЕК+

Страны Северной Америки могут присоединиться к сокращению добычи нефти, чтобы остановить коллапс мирового рынка «черного золота», которому грозит переполнение хранилищ с падением цен до нуля.Как сообщает со ссылкой на источники Dow Jones, ОПЕК+ рассматривает сценарий нефтяной сделки, в которой помимо государств картеля и России примут участие США, Бразилия и Канада.

В сумме они могут убрать с рынка 10 млн баррелей ежедневных поставок. Около трети этого объема — 3,5 млн баррелей в день — обеспечит Саудовская Аравия, взвинтившая добычу в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки.

В результате поставки саудовской нефти снизятся до 8,8 млн баррелей в день. Это на 1 млн баррелей меньше, чем королевство качало до развала соглашения ОПЕК+ в начале марта.

Еще 1,5 млн баррелей в день могут убрать другие страны ОПЕК. США, Канада и Бразилия могут сократить поставки на 2 млн баррелей в день. Четверть — 500 тысяч баррелей в сутки — обеспечит Техас, «сердце» американской сланцевой революции.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, Белый дом обсуждает введение карантина на нефтяных платформах в Мескиканском заливе из-за распространения коронавируса среди рабочих. Полная остановка шельфа сократит добычу нефти в США на 2 млн баррелей в сутки, или 15%.

По данным Dow Jones, независимые американские производители сообщили ОПЕК, что добровольно снизят нефтедобычу. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что не будет обращаться к нефтяникам с просьбой сокращать поставки.

Камнем преткновения остается позиция России, которой в новой сделке предлагается сократить производство на 1,5 млн баррелей в сутки, или 12,5%.

В марте Москва отказалась от куда более скромного сокращения — на 300 тысяч баррелей ежедневно. Но обвал цен до отметки 10,5 доллара за бочку Urals поставил экономику российских добывающих компаний на грань финансового краха.

В пятницу президент РФ Владимир Путин проведет совещание с нефтяниками. Как сообщили Bloomberg пять источников в отрасли, компании согласны пойти на саудовские условия и убрать лишнюю нефть с рынка в отчаянной попытке остановить снижение цен.

Россия может согласовать трехстороннее соглашение с Саудовской Аравией и США, сообщили четыре источника в нефтяных компаниях РФ.

В плане экономики воздействие коронавируса уже сеет такой хаос, что нефтяная сделка в лучшем случает только смягчит ущерб. Россия пересматривает бюджет, готовясь к нефти по $20 за баррель, сообщили источники, знакомые с обсуждениями. По их словам, РФ в итоге увеличит заимствования на 1-1,5 триллиона рублей ($13-19 миллиардов) в этом году.