Апрель 3rd, 2020

Список комедий, которые заставят твой живот болеть от смеха во время коронавируса

Наша подборка может понадобиться в любой день, когда у тебя нет настроения, но хотелось бы исправить эту неприятность.

Более того, смех очень полезен для твоего здоровья, потому что повышает иммунитет, а улыбка разглаживает морщины.

Итак, бери свои любимые вкусности, уютно садись в кресло или ложись в кроватку и наслаждайся просмотром нашего списка ТОП-20 веселых фильмов:

«Все без ума от Мэри» («There’s Something About Mary») – 1998 год;

«Миссис Даутфайр» («Mrs. Doubtfire») – 1993 год;

«За бортом» («Overboard») – 1987 год;

Трилогия «Голий пистолет» («The Naked Gun») – 1988, 1991, 1994 года;

«Переполох на свадьбе» («The Knot») – 2012 год;

«Развод по-американски» («The Break-Up») – 2006 год;

«Пол: Секретный материальчик» («Paul») – 2011 год;

«Той самой ночью» («That Night») – 1992 год;

«Больше, чем друг» («The Switch») – 2010 год;

«Пришельцы» («Les Visiteurs») – 1993 год;

«Знакомство з родителями» («Meet the Parents») та «Знакомство с Факерами» («Meet the Fockers») – 2000 и 2004 года.

«Однажды в Вегасе» («What Happens in Vegas») – 2008 год;

«Красотка на всю голову» («I Feel Pretty») – 2018 год;

«Укрощение строптивого» («Il bisbetico domato») – 1980 год;

«Игрушка» («Le jouet») – 1976 год;

«Детсадовский полицейский» («Kindergarten Cop») – 1990 год;

«Чего хотят женщины» («What Women Want») – 2000 год;

«Горячие головы» («Hot Shots!») – 1991 год;

«Роман с камнем» («Romancing the Stone») и «Жемчужина Нила» («The Jewel of the Nile») – 1984 и 1985 года;

«Ослепленный желаниями» («Bedazzled») – 2000 год.