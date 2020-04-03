Апрель 3rd, 2020

Поклонники возмутились поступком Дженифер Лопес

50-и летняя Дженифер Лопес выглядит лучше многих 25-и летних. Она следит за питанием и регулярно ходит в спортзал.Даже карантин не помешал этому.

Папарацци «поймали» звезду в Майями после тренировки. На Дженнифер был алый топ и леггинсы с узором. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды: плоский живот с накаченным прессом, стройные ноги и упругие бедра. Лопес собрала волосы в пучок, чтобы они не мешали ей во время тренировки.

Компанию певице составил ее жених, 44-летний Алекс Родригес. Бейсболист был одет в черный total look. Свой образ он дополнил темными солнцезащитными очками.

На время карантина спортзал закрыли, на что указывает объявление на входной двери. Однако для Дженнифер сделали исключение, тем более, что кроме нее и Алекса, там никого не было.

Вот только пользователи остались недовольны тем, что певица нарушила правила карантина. Они заявили, что Дженнифер должна подавать пример своим поклонникам, а не наоборот.

«В их гигантском доме нет тренажеров?», «А сама всех призывает сидеть дома. Ну-ну», «Как не стыдно… правила не для всех?!», «Слава не дает тебе права делать что хочешь», «Мда, какой уж там карантин», — написали фолловеры.