Апрель 3rd, 2020

ООН опасается масштабного голода из-за пандемии

Всемирная продовольственная программа (World Food Programme — WFP) прогнозирует масштабный голод из-за пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает DW.

«Мы всерьез бьем тревогу. Мы опасаемся, что нас ожидает по-настоящему большой кризис», — заявила представитель берлинского филиала WFP Беттина Люшер.

По ее словам, уже сейчас WFP оказывает неотложную гуманитарную помощь 87 млн человек более чем в 80 странах, при этом работа гуманитарной организации все больше осложняется из-за войн, климатических изменений, засух и наводнений; теперь же к этому прибавилась и пандемия коронавируса.

«Из-за коронавируса, который проник почти во все африканские страны, во многих регионах создалась поистине тяжелая ситуация, особенно там, где слабая экономика и слабая система здравоохранения. Мы сталкиваемся с беспрецедентной ситуацией, в которой мы как крупнейшая в мире гуманитарная организация не находились еще никогда. Это абсолютно неизведанная территория», - подчеркнула Люшер.

По оценкам ООН, во всем мире сейчас голодают более 820 млн человек. Только в Восточной Африке недоедают 15 млн человек в таких странах, как Южный Судан, Эфиопия, Сомали и Кения.