Апрель 3rd, 2020

Настя Каменских заметно похудела и показала стройные ножки

Настя Каменских каждый день усердно тренируется и улучшает свою физическую форму.Были времена,когда девушку уличали в лишнем весе и,хотя,это никак не портило ее красоту,но самой Насте,видимо не очень нравилось. Сейчас,после серии довольно изнуряющих тренировок,Настя готова показать какого добилась результата.

Исполнительница снялась в пикантном образе на полу. Она надела белую футболку с мультяшным принтом и джинсовую мини-юбку. Артистка оставила свои длинные кудрявые волосы распущенными и сделала эффектный мейкап с акцентом на глаза. Look завершили стильные аксессуары — нежные серьги, тонкий браслет и крупные часы.

Каменских предпочла нюдовый маникюр и яркий педикюр. Певица с улыбкой позировала перед камерой. Заметно, что Настя еще больше похудела. Изменения в фигуре знаменитости высоко оценили ее фолловеры.

«О Боже, чего ты такая красивая?», «Какие ножки тоненькие стали! Красотка, я тоже с вами тренируюсь и худею, вы крутая!», «Ну худышечка, класс!», «Вот это мотивация, хвалю!», «Совсем худая стала, невероятно», «Ножки — огонь, изящные и очень красивые», — восхитились подписчики.