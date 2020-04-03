Апрель 3rd, 2020

На спутник Сатурна Титан отправят исследовательский дрон (видео)

NASA / JHU APL

NASA объявило о новой миссии программы «Новые рубежи», в рамках которой к Титану будет отправлен октокоптер Dragonfly. Беспилотник займется изучением поверхности и атмосферы спутника Сатурна. Старт миссии запланирован на 2026 год, а прибытие к Титану — на 2034 год, сообщается на сайте NASA.

Программа «Новые рубежи» была принята в 2002 году для исследования малоизученных астрономических объектов в Солнечной системе. В настоящее время по этой программе работают три миссии — зонд New Horizons (в июле 2015 года пролетел на расстоянии 12,5 тысяч километров от Плутона и получил первые детальные снимки поверхности карликовой планеты и ее спутников), автоматическая станция «Юнона» (с июля 2016 работает на орбите вокруг Юпитера) и автоматическая станция OSIRIS-REx (исследует околоземный астероид (101955) Бенну и вскоре должна совершить забор грунта с его поверхности).

Новой целью для исследований стал спутник Сатурна Титан, к которому в 2026 году стартует миссия Dragonfly. Предполагается, что в 2034 году на Титан высадится восьмироторный дрон, который будет получать электроэнергию при помощи термоэлектрического генератора. Аппарат будет оснащен двумя масс-спектрометрами, несколькими камерами и блоком метеорологических и геофизических датчиков.

Основными научными задачами для аппарата станут изучение химического состава проб атмосферы и поверхностного слоя грунта, с целью понимания процессов, идущих на Титане, в том числе пребиотических, мониторинг погоды и получение атмосферных профилей, аэро- и фотосъемка поверхности Титана, а также сейсмические исследования.

Миссия рассчитана на 2,7 земных года, высадка дрона должна состояться в районе экваториальных дюнных полей «Шангри-Ла», который он будет исследовать в разных точках, совершая перелеты дальностью до восьми километров. Затем он достигнет ударного кратера Селк, в котором ранее обнаруживались признаки наличия в прошлом жидкой воды и органических веществ. В общей сложности аппарат должен преодолеть 175 километров, что почти вдвое больше расстояния, пройденного на сегодняшний день всеми марсоходами вместе взятыми.

До сих пор единственным аппаратом, побывавшим на Титане, был зонд «Гюйгенс», который несла на себе межпланетная станция «Кассини».