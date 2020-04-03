Апрель 3rd, 2020

На Филиппинах разрешили стрелять по нарушителях карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте отдал приказ армии и полиции открывать огонь на поражение по всем нарушителям порядка во время режима чрезвычайного положения в стране. «Вместо того, чтобы создавать проблемы, они отправятся в могилу», – заявил Дутерте

. В столице страны Маниле и других городах сейчас возникают стихийные демонстрации бедняков, оставшихся из-за введенного на Филиппинах карантина и комендантского часа (в темное время суток) без работы, денег, еды и всех средств к существованию.

При этом командующий Корпусом национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа уже прокомментировал слова Дутерте так: «Президент, скорее всего, излишне настаивает на применении закона в период этого кризиса».

Родриго Дутерте уже несколько лет, с момента вступления в должность в мае 2016 года, постоянно привлекает к себе внимание популистскими заявлениями, хамскими и циничными шутками, кампанией террора и убийств тысяч наркоманов и наркоторговцев и проклятиями в адрес США и других западных стран.

Например, пару лет назад он приказал солдатам не убивать женщин-повстанцев из разных антиправительственных группировок, действующих на юге Филиппин, а стрелять им по вагинам. По словам Дутерте, это «сделает женщин бесполезными».