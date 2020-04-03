Апрель 3rd, 2020

Марсианский вертолет готов к отправке

Cory Huston / NASA

Беспилотный аппарат Mars Helicopter прошел заключительную проверку работы своих лопастей в земных условиях. В следующий раз этот аппарат должен активировать их уже в марсианской атмосфере, в первой половине 2021 года, сообщается на сайте NASA.

Цель беспилотника Mars Helicopter заключается в определении применимости подобных аппаратов для исследований труднодоступных мест на Марсе и проведения разведки. Дрон выполнен по соосной вертолетной схеме с двумя контрвращающимися винтами диаметром 1,2 метра. Аппарат имеет массу около 1,8 килограмма и оснащен аккумуляторами, подзаряжающимися от солнечных панелей, цветной камерой и системами навигации и передачи данных.

Ранее уже проводились тестовые полеты вертолета в условиях, имитирующих марсианскую атмосферу, а в марте 2020 года Mars Helicopter прошел заключительное испытание в специальном воздушном шлюзе, в ходе которого лопасти были раскручены до скорости 50 оборотов в минуту и подтвердили способность создать нужную подъемную тягу. В дальнейшем дрон будет вновь помещен в защитную капсулу, которую установят на нижнюю часть корпуса марсохода «Марс-2020», и в следующий раз активирует свои лопасти уже на Марсе.

Старт миссии должен состояться 17 июля 2020 года, в космос аппараты будут выведены при помощи ракеты Atlas 5, а посадка в районе кратера Езеро на Марсе ожидается 18 февраля 2021 года. Развертывание беспилотника начнется после того, как марсоход отыщет удобную площадку и оставит там дрон, после чего он совершит пробный 30-секундный подъем на три метра, а затем совершит пять дальних полетов, длительностью 90 секунд, в ходе которых будет подниматься на высоту до нескольких сотен метров.