Апрель 3rd, 2020

Лера Кудрявцева показала милое видео с маленькой дочкой

Полтора года назад ведущая Лера Кудрявцева стала мамой. У нее родилась очаровательная девочка.

И Лера,и ее муж очень рады этому событию и постоянно выкладывают милые видео с подрастающей дочкой.

Сейчас малышка учится самостоятельно есть.Лера показала на видео, как дочь орудовала вилкой. Не с первой попытки, но крохе удалось полакомиться блюдом, которое для нее приготовили. «Ого! Запеканочка, кушай, Маш! Ой, молодец!» — восхитилась телезвезда.

Кудрявцева также поделилась кадрами, как она собиралась на семейную прогулку. Мама снимала домашнюю одежду с малышки, которая пыталась ей помогать. Обе расположились на кухонном полу. Действо затянулось из-за желания Леры потискать ребенка. Ведущая нежно обнимала и целовала Машу, которая в ответ задорно смеялась.

На улице счастливые родители также запечатлели дочь на камеру. Маша в теплом комбинезоне и модной шапочке с ушками игралась на снегу. Внезапно она заметила отсутствие папы и позвала его. «В лес убежал, с лопаткой твоей?» — пошутила Кудрявцева.

Поклонников телезвезды умилили ролики, которыми она поделилась. «Самостоятельная какая», «Какая милая! Уже такая взрослая!», «Самостоятельно кушает, какая умничка», «Ого. Умница, Машуля. Лерочка, вы лучшая», «Маленькая красотка, милота какая», «Подняли мне настроение, очень славные», «Прекрасная семья, приятно вас видеть всегда», — указали они.