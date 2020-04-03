Апрель 3rd, 2020

Квентин Тарантино забросил кино и стал кинокритиком

Режиссер Квентин Тарантино сейчас пребывает в Израиле вместо со своей женой и новорожденным ребенком.

Из-за карантина вся активная деятельность Квентина приостановилась, но он явно не унывает: стало известно, что Тарантино написал несколько критических разборов фильмов для сайта New Beverly Cinema. Режиссер выбрал свои любимые картины, среди которых есть и классические вестерны, культовые боевики с кунг-фу.

Первую рецензию Тарантино посвятил фильму «Это – Брюс Ли» 1978 года. Также режиссер сделал обзоры на «Иногда великая идея…» Пола Ньюмана, несколько ранних фильмов Клинта Иствуда и сай-фай хоррор «Пророчество» 1979 года.