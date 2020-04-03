Апрель 3rd, 2020

Комик Петросян стал миллиардером

Коллекция картин, которую собрал юморист Евгений Петросян, оценена экспертами в сумму около миллиарда рублей, сообщает «Комсомольская правда». Теперь несколько десятков полотен знаменитых художников стали предметом раздела имущества между артистом и его бывшей женой Еленой Степаненко.

В распоряжении юмористов оказалась опись произведений искусства, принадлежащих Петросяну.

В списке как оригиналы картин, так и их копии. Самым дорогим полотном в коллекции признано «Синопское сражение» Алексея Боголюбова: его стоимость была оценена в 30 миллионов рублей. Далее по списку идут «Девятый вал», «Чесменский бой» и «Вид Амальфи» Ивана Айвазовского, каждая из которых стоит от 15 до 17 миллионов рублей. Кроме того, Петросян является обладателем еще нескольких работ Ивана Шишкина.

Директор компании «Реестр культурных ценностей» Владимир Рощин, оценив позиции из списка, отметил, что юморист, как и большинство коллекционеров, выбирал произведения искусства, «несущие в себе только положительные эмоции», поскольку «суеверен». Общая стоимость коллекция была оценена в сумму порядка одного миллиарда рублей.