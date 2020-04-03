Апрель 3rd, 2020

Как узнать ,что вы уже переболели коронавирусом

Врачи рассказали, как определить переболевшего коронавирусом человека.Можно с помощью анализов определить наличие антител двух видов: иммуноглобулин М показывает, что вы только заболели, а иммуноглобулин G говорит, что в крови есть полноценные зрелые антитела.

Если у вас обнаруживаются зрелые антитела в высокой концентрации при отсутствии симптомов и уже исчез иммуноглобулин М, это значит, что вы перенесли коронавирус — объяснили медики.

Но если человек уже переболел коронавирусом, это не значит, что он может «успокоиться» и не соблюдать меры предосторожности. Переболевший COVID-19 все так же может заразиться коронавирусом снова, но при этом еще и заразить других.

Врачи призвали тщательно мыть руки и ограничить контакты, даже если вы уже переболели инфекцией.