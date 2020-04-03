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Испания обогнала Италию по числу зараженных коронавирусом

Фото: Sergio Perez / Reuters

Испания вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом, обогнав Италию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения.

Всего в Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения. Известно, что 10 935 человек погибли от вируса (за день 932), 30 513 пациента выздоровели. По последним данным, в Италии всего было выявлено 115 242 случая заражения, при этом смертей там значительно больше — почти 14 тысяч. На первом месте по числу зараженных США — 245 574 случая заражения, там умерло 6 тысяч человек.

25 марта стало известно, что первый вице-премьер Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 1 миллион 19 тысяч случаев заражения. Более 53,2 тысячи пациентов с коронавирусом погибли, 212,3 тысячи удалось вылечиться.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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