Апрель 3rd, 2020

Ирина Шейк поддержит нуждающиеся семьи

Ирина Шейк обеспокоила поклонников тем, что долгое время не выходила на связь. Как и многие люди, Ирина ведет уединенную жизнь в самоизоляции.

Она наслаждается редкими прогулками с новым возлюбленным Вито Шнабелем и общением с дочерью Леей.

Ирина обратилась к поклонникам в сложное для всех время. «Из-за COVID-19 закрыты школы. Многие дети здесь, в Нью-Йорке, и по всей стране не получают бесплатного питания, которое они обычно получали в школе. Они нуждаются в нашей поддержке сейчас как никогда», — заявила Шейк.

Супермодель присоединилась в инициативе благотворительного фонда Foodbank, который обеспечивает горячим питанием и продуктами малообеспеченные семьи. «Я только что сделала пожертвование, чтобы поддержать уязвимых детей и их семьи в нашем городе. Прямо сейчас каждый может поступить также. Помните, что доллар — это 10 блюд», — отметила звезда подиумов.