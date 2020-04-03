Интересная подборка любимых фильмов и сериалов Селены Гомес

Американская актриса и исполнительница Селена Гомес недавно опубликовала в своем блоге список музыки, сериалов, книг, фильмов, которые можно смотреть, читать или слушать на карантине.
В связи с карантином звезда не осуществляет публичных выходов и не ведет активный образ жизни. Однако к ее личности приковано внимание поклонников со всего мира, ведь за ней следят 172 миллиона людей в инстаграме.
Довольно долгое время Селена Гомес боролась с депрессией, пережила психические и эмоциональные расстройства. В начале года звезда вышла из творческой паузы, которая длилась 5 лет, а также выпустила новый альбом «Rare».
27-летняя певица успешно поборола все проблемы, и теперь активно ведет соцсети и вдохновенно рассказывает о своих предпочтениях поклонникам.
Чтобы провести время на карантине интересно и полезно, Селена Гомес опубликовала подборку фильмов, книг и песен, которые помогают ей развлечься. Исполнительница надеется, что ее советы кому-то пригодятся и пригодятся для хорошего времяпрепровождения.
Фильмы, которые советует Селена Гомес
«Человек невидимка»;
«Тело Дженнифер»;
«Афера по-американски»;
«Бестолковые»;
«Неограненные драгоценности»;
«Сахар и перец»;
«После свадьбы»;
«Зодиак»;
«Выскочка»;
«Не будите спящую собаку».
Сериалы, которые советует Селена Гомес
«Утреннее шоу»;
«Хорошие девушки»;
«Дом с прислугой»;
«Субботним вечером в прямом эфире»;
«Разум, объяснение».
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