Апрель 3rd, 2020

Хейли и Джастин Биберы показали моменты из своей жизни

Молодожены Хейли и Джастин Биберы-одна из самых романтичных пар Голливуда.

Хейли и Джастин находятся в самоизоляции в своем голливудском особняке. Музыкант наслаждается временем, которое он проводит с женой, и делится моментами из жизни. Поп-исполнитель опубликовал фото, на котором Хейли лежит в ванной. Она нежно смотрит в объектив камеры, слегка прикасаясь к обнаженному плечу.

«Люблю тебя, детка! Фото сделанное мной», — сообщил Джастин.

Хейли продемонстрировала чувства к мужу, поделившись нежным снимком с ним. На нем модель целует Джастина в подбородок, а он ее — в щеку. Так супруги показали, что соблюдают определенные правила во время пандемии коронавируса. «Благодарны за солнечный день», — лаконично подписала снимок миссис Бибер.

Хейли открыла комментарии только для своих друзей. Они единодушно восхитились тем, как супруги любят друг друга. Трогательный снимок понравился и маме Джастина: Патриция Маллетт оставила в комментариях эмоджи в виде сердца. «Обожаю вас!», «Это любовь», «Вы очень милые», «Люблю вас двоих», — написали фолловеры.