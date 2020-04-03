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ХАМАС угрожает Израилю «силой забрать» аппараты ИВЛ

ХАМАС угрожает Израилю `силой забрать` аппараты ИВЛ | Фото:

Глава террористической группы ХАМАС в Газе предупредил Израиль, что они готовы «забрать силой» аппараты ИВЛ. Об этом сообщает Times of Israel.

Террористы сделают это, если Израиль добровольно не передаст оборудование в Газу.

«Если аппараты ИВЛ не будут доставлены в Газу, мы заберем их силой из Израиля и остановим дыхание 6 миллионов израильтян», — заявил Яхья Синвар.

До настоящего времени в Газе было лишь несколько подтвержденных случаев COVID-19. Но ранее представитель Всемирной организации здравоохранения предупредил, что от 80 до 90 процентов аппаратов в анклаве и на Западном берегу уже используются.

http://mignews.com/news/disasters/world/020420_212136_06574.html

Category: Израиль, Новости ﻿
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