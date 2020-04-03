ХАМАС угрожает Израилю «силой забрать» аппараты ИВЛ

Глава террористической группы ХАМАС в Газе предупредил Израиль, что они готовы «забрать силой» аппараты ИВЛ. Об этом сообщает Times of Israel.
Террористы сделают это, если Израиль добровольно не передаст оборудование в Газу.
«Если аппараты ИВЛ не будут доставлены в Газу, мы заберем их силой из Израиля и остановим дыхание 6 миллионов израильтян», — заявил Яхья Синвар.
До настоящего времени в Газе было лишь несколько подтвержденных случаев COVID-19. Но ранее представитель Всемирной организации здравоохранения предупредил, что от 80 до 90 процентов аппаратов в анклаве и на Западном берегу уже используются.
http://mignews.com/news/disasters/world/020420_212136_06574.html
Leave a Reply