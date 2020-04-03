Апрель 3rd, 2020

Гвинет Пэлтроу обратилась за помощью к семейному психологу

Гвинет Пэлтроу счастлива в своем новом браке. Ее супруг-49-летний сценарист Брэд Фэлчак. Вместе с ними проживают дети звезды от первого брака — 15-летняя дочь Эпл и 13-летний сын Мозес.

Гвинет призналась, что ее семья столкнулась с трудностями. За советом звезда обратилась к семейному психологу. Актриса рассказала ей, что дети стали раздражительными, потому что не могут видеть своих друзей. По словам Пэлтроу, она придерживается строгих правил карантина и даже не дает дочери и сыну встречаться с родным отцом.

«Особенно тяжело Эпл. Она очень социальная девочка. Ей невыносимо не встречаться со многими людьми, которых она привыкла видеть рядом с собой. В доме определенно есть напряженность», — сообщила Гвинет. Брэд помогает супруге привить детям новый режим. По причине того, что он является отчимом, наследники не всегда слушаются его, отчего ситуация становится еще более стрессовой.

Кинозвезда также пожаловалась на отсутствие уединения. Психолог посоветовала ей разрешить дочери «жить со своими подростковыми проблемами, а также выделить достаточно времени на детей, чтобы не возникало скандалов.