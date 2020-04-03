Апрель 3rd, 2020

Грузия упростила процесс инвестирования в недвижимость для иностранных граждан

Грузия ― не только колоритная, уникальная и гостеприимная страна. Это одна из безопаснейших локаций в мире с почти нулевым уровнем коррупции и бизнес-потенциалом выше, чем у Великобритании и Швеции. Недавно эта страна оказалась на седьмом месте в свежем рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) по простоте ведения бизнеса. Так что вполне естественно, что в последние десятилетия Грузия стала одним из привлекательнейших объектов для иностранных инвесторов.

Всемирный банк также отметил, что процессы получения разрешений на строительство в Грузии значительно упростились благодаря открытому доступу к информации ― таким образом, Грузия вошла в пятерку стран мира, в которых быстрее и проще всего зарегистрировать купленную недвижимость. Это стало еще одним привлекательным для инвесторов фактором.

Государство позаботилось и о том, чтобы на законодательном уровне обеспечить для нерезидентов максимально упрощенные и быстрые механизмы приобретения и регистрации недвижимости.

Инвестиция в грузинскую недвижимость ― это стабильный доход, в среднем составляющий 10-12% в год, а иногда, в случае вложения в недвижимость в туристически привлекательных районах, и достигающий 20%. Однако чтобы зарабатывать на своей недвижимости, иностранцу вовсе не обязательно находиться в стране ― существуют специализированные компании, которым можно делегировать управление своей недвижимостью. Компания будет сдавать Вашу недвижимость в аренду, а Вы ― получать прибыль, находясь вне территории Грузии.

Первое, что нужно сделать, решившись вложить деньги в грузинскую недвижимость ― это выбрать подходящий объект. Выбор же по-настоящему впечатляет. Предложение очень разнообразно: есть и жилье на первичном рынке недвижимости от застройщиков в Тбилиси, и объекты в многочисленных курортных городах, среди которых ― Батуми, Кутаиси и Гудаури.

Инвестиция в недвижимость за границей ― серьезный шаг, требующий подготовки и ознакомления с множеством данных. Учитывая многообразие предложений недвижимости в Грузии, даже сам процесс выбора может показаться неподъемной задачей.

Но информационные технологии не стоят на месте ― разобраться в этом море данных поможет смарт-сервис по выбору недвижимости Korter.

На Korter можно найти самый полный список доступной к покупке недвижимости, ознакомиться с актуальной информацией по выбранному объекту, а также получить консультацию опытных юристов.

Korter ― это международная, с охватом в 10 стран на разных континентах, площадка, с помощью которой можно подобрать подходящую под Ваши требования недвижимость. С лета 2018 года Korter (на базе системы поиска квартир Flatfy) действует и в Грузии.

Главным преимуществом сервиса является то, что тут представлены все объекты всех ведущих грузинских застройщиков ― это обеспечивает для инвесторов целостную картину рынка и полную свободу выбора. Korter не является посредником, а потому стоимость недвижимости тут указана такая же, как у застройщика.

Как это работает?

консультанты сервиса помогают Вам выбрать направление, в котором стоит двигаться, исходя из Ваших критериев выбора;

Вы ознакамливаетесь со всеми подходящими предложениями, доступными на рынке;

Вы получаете квалифицированные консультации юристов и других специалистов Korter, хорошо знакомых с особенностями покупки недвижимости за границей;

команда сервиса обеспечивает полное юридическое сопровождение всего процесса покупки;

в случае возникновения вопросов консультанты помогают их решить и советуют, как поступить в той или иной ситуации.

А еще все консультации специалистов сервиса ― бесплатные.

Таким образом, процесс выбора, приобретения и регистрации Вашей новой заграничной недвижимости становится предельно простым и быстрым.

Сервис построен на основе сбора проверенной и актуальной информации ― каждый из представленных объектов имеет свою “карточку”, в которой указаны существенные для покупателей данные, например, метраж и планировка жилья, количество комнат, особенности объекта и статус его готовности. Данные регулярно обновляются и уточняются, чтобы максимально полно информировать заинтересованных инвесторов.

С сервисом Korter казавшийся таким сложным процесс выбора и покупки жилья в Грузии становится доступным и понятным, а главное ― надежным.