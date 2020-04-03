Апрель 3rd, 2020

Финляндия. Google: вместо торговых центров и ресторанов люди отправились в парки

Также во время коронавирусной эпидемии стремительно снизилось использование публичного транспорта, как и число поездок на работу.





Финны, вместо торговых центров и ресторанов, стали ходить по паркам и предпочитают прогулочные маршруты. Фото: Eleni Paspatis / Yle



Google опубликовал информацию о перемещениях финнов во время эпидемии коронавируса.



Данные, собранные компанией, раскрывают, что вместо торговых центров и ресторанов финны ходят по паркам и предпочитают прогулочные маршруты.



Уменьшилось число посещений продуктовых магазинов и аптек. Также использование публичного транспорта стремительно снизилось, как и число поездок на работу.



Три недели назад все меньше людей стали выходить на улицы после того, как правительство порекомендовало перейти на удаленную работу.



Google собирает статистику на основании данных тех пользователей, которые дали разрешение на сбор информации об их передвижениях.

Yle