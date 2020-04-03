Апрель 3rd, 2020

Эдди Мерфи 59 — его лучшие фильмы

Сегодня знаменитому американскому комедийному актеру Эдди Мерфи исполняется 59 лет. Он снялся во многих фильмах и успел, кажется, столько, что на три жизни хватит. Любопытно, что личная жизнь актера была не менее бурной, чем карьера в кино! В интервью Vanity Fair он рассказал, как ценит свою семью. У Эдди 10 детей, старшему сыну 30 лет, младшему — чуть больше года. Также у Мерфи есть внук. Критики отдают должное таланту и профессионализму Мерфи, а зрители его просто обожают. Давайте вспомним лучшие работы Эдди Мерфи в кино.

«Тысяча слов». У Джека МакКола так хорошо подвешен язык, что он может убедить кого угодно в чем угодно. Но вот однажды он узнает, что ему осталось произнести всего тысячу слов, и после этого он умрет. Этот фильм ждал выхода на экран целых четыре года. Он был снят в 2008 году, но из-за того, что компании Парамаунт и Дримворкс разорвали отношения, показан только в 2012. Несмотря на то, что большую часть фильма Эдди Мерфи, приходится обходиться без слов, он в очередной раз продемонстрировал великолепную актерскую игру.

«Полицейский из Беверли-Хилз». В поисках убийцы школьного друга полицейский из Детройта едет в Лос-Анджелес. Здесь его поджидают множество драк, перестрелок и погонь, из которых он, конечно же, выходит победителем. Роль Акселя Фоули в комедийном боевике «Полицейский из Беверли-Хилз» предназначалась для Сильвестра Сталлоне, однако из-за занятости последнего досталась Мерфи, который сделал из нее просто шедевр. Аксель Фоули вошел в список «100 величайших персонажей всех времён» по версии журнала «Empire».

«Чокнутый профессор». После приема тройной дозы лекарства для похудения добродушный толстяк профессор Шерман превращается в нахального донжуана. Фильм стал одним из самых успешных комедийных фильмов 1996 года. При бюджете в 54 миллиона он собрал кассу в 275 миллионов. А Эдди Мерфи в очередной раз продемонстрировал блестящую способность перевоплощаться, сыграв сразу семь ролей.

«Поездка в Америку». Наследник престола маленького, но очень богатого африканского государства, хочет сам выбрать себе невесту, для чего отправляется в Америку. Отношения между Мерфи и режиссером фильма Джоном Лэндисом были настолько напряженными, что после окончания съемок актер заявил, что больше никогда не будет работать вместе с ним. Однако позже они помирились, и Эдди лично попросил Лэндиса снимать третью часть фильма «Полицейский из Беверли-Хилз». Это первый фильм, в котором Мерфи сыграл несколько ролей, что позже станет его фирменной фишкой.

«Доктор Дулиттл». Успешный врач вдруг обнаруживает, что он понимает язык птиц и зверей. Это умение превращает его размеренную жизнь в полный хаос. Доктор Дулиттл – прототип хорошо известного нам все Доктора Айболита. Придумал его английский писатель Хью Лофтинг в годы Первой мировой войны, чтобы внести в суровую реальность капельку добра. Персонаж так понравился читателям, что Лофтинг написал 13 книг о его приключениях.

«Шоу начинается». Два полицейских – шумный и эпатажный Трей Селларс и опытный и сдержанный Мич Престон – становятся героями телевизионного шоу. Партнером Мерфи в этом фильме стал легендарный Роберт де Ниро. Дуэт получился очень яркий – ироничный и забавный де Ниро и совершенно уморительный Мерфи в роли полицейского-недотепы.

«Клёвый парень». Режиссер Бобби Боуфингер хочет снять фильм с участием суперзвезды Кита Рэмзи. Есть только одна проблема – Рэмзи не собирается сниматься у Боуфингера. Но предприимчивый режиссер находит решение проблемы. Он начинает снимать актера скрытой камерой, вовлекая его в ситуации, соответствующие сценарию. Фильм основан на реальном случае, который произошел в 1927 с американской звездой немого кино Мэри Пикфорд. Сценарий картины написал Стив Мартин, он же сыграл одну из двух главных ролей. Роль Кита Рэмзи писалась специально для Киану Ривза, но Мерфи, который был большим фанатом Мартина, убедил его отдать роль ему.

«Уловки Норбита». Робкий и застенчивый Норбит собирается жениться на ужасной толстухе, только потому, что не смеет ей отказать. Но встретив очаровательную Кейт, он решает бороться за свою любовь. Сценарий для фильма написал сам Эдди Мерфи в соавторстве со своим братом Чарли. Режиссером стал Брайн Роббинс, с которым Мерфи потом работал еще дважды – в фильмах «Знакомьтесь, Дэйв» и «Тысяча слов».

«Как украсть небоскреб». Обманутые вкладчики пенсионного фонда разрабатывают план, как им вернуть утраченные деньги. Они задумывают грандиозную кражу и обращаются за помощью к профессиональному грабителю. Идея фильма принадлежала Эдди Мерфи, именно он убедил продюсеров взяться за съемки. Правда, ушло у него на это несколько лет, но главное то, что картина все-таки была снята на радость зрителям.