Апрель 3rd, 2020

Джоан Роулинг анонсировала «домашнюю магию он-лайн» во время карантина

Создательница серии книг о Гарри Поттере и школе волшебства Хогватс Дж.К. Роулинг анонсировала новый «магический» проект “Harry Potter at Home», который, по ее словам, призван помочь организовать досуг детей и взрослых, вынужденны оставаться дома из-за ограничительных мер, вводимых в связи с пандемией коронавируса.

«Родителям, учителям и опекунам, работающим над тем, чтобы дети развлекались и интересовались, пока мы находимся в изоляции, может понадобиться немного магии, поэтому я с удовольствием запускаю этот ресурс», — говорится в заявлении Роулинг на ее официальной странице в Twitter.

Новый сервис обещает «веселые статьи, викторины, головоломки и многое другое».»Точно так же, как Хогвартс и его лестницы, эта страница будет постоянно меняться», — говорится в анонсе.

Напомним, что Джоан Роулинг была автором сценария фильмов серии «Фантастические твари и где они обитают», которые стало своего рода кинематографическим преквелом ее книг. Третий фильм планировалось представить зрителям в 2021 году, но его съемки были отменены из-за пандемии коронавируса. Дальнейшая судьба этой ленты не уточнялась на момент написания данной заметки.