Апрель 3rd, 2020

Бывшая жена Бена Аффлека не разрешает их детям встречаться с новой возлюбленной папы

47-летняя Дженнифер Гарнер со стороны наблюдает за бурным романом бывшего мужа.

Бен Аффлек познакомился с молодой актрисой в конце прошлого года на съемках психологического триллера «Глубокая вода». После этого они совершили романтические путешествия на Кубу и Коста-Рику.

Но всерьез о появлении новой голливудской пары заговорили после того, как Бен и Ана решили сойтись в карантине вместе в Лос-Анджелесе. Влюбленных то и дело замечают во время прогулок. Они просто не могут оторваться друг от друга.

Аффлек уверен, что новые отношения всерьез и надолго. Он даже захотел познакомить красавицу-актрису с тремя детьми, рожденными в браке с Дженнифер. Однако Гарнер воспротивилась этому. Звездная мама хочет защитить наследников от нежелательных стрессов. Она высказала мнение, что время для знакомства с Аной еще не настало. Звезда сериала «Шпионка» решила убедиться, что новые отношения Аффлека достаточно прочные.