Апрель 3rd, 2020

Астрономы показали как Солнце взорвало комету

Астрономы показали как Солнце взорвало комету - на видно то, что осталось от кометы после взрыва рядом с нашим светилом.

Межзвездная комета Борисова (2I\Борисова) возможно не выдержала встречи с Солнце и начала распадаться на части. Об этом сообщила команда польских астрономов.