Астрономы показали как Солнце взорвало комету - на видно то, что осталось от кометы после взрыва рядом с нашим светилом.
Межзвездная комета Борисова (2I\Борисова) возможно не выдержала встречи с Солнце и начала распадаться на части. Об этом сообщила команда польских астрономов.
Предыдущие наблюдения показали, что по своим характеристикам, комета Борисова напоминает долгопериодические кометы. Такие объекты происходят из облака Оорта — гипотетической области на дальних рубежах Солнечной системы. Она является домом для скопления ледяных тел, представляющих собой остатки протопланетного диска, из которого 5 млрд лет назад сформировалось Солнце и планеты. Происходящие из облака Оорта кометы отличаются более хрупким строением, нежели регулярно сближающиеся с Солнцем короткопериодические кометы. Впервые подвергнувшись воздействию солнечного излучения, они зачастую не выдерживают давления и распадаются.
Но даже если комета Борисова действительно не пережила встречи с Солнцем, для астрономов это скорее хорошая новость. Они получили возможность определить не только химический состав ее внешней оболочки, но и недр.
Leave a Reply