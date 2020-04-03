 
 
Апрель 3rd, 2020

Астрономы показали как Солнце взорвало комету

Астрономы показали как Солнце взорвало комету - на видно то, что осталось от кометы после взрыва рядом с нашим светилом.

Межзвездная комета Борисова (2I\Борисова) возможно не выдержала встречи с Солнце и начала распадаться на части. Об этом сообщила команда польских астрономов.

 

Исследователи пришли к такому выводу в ходе наблюдений за поведением хвостатой гостьей. В марте комета Борисова произвела две вспышки и ее яркость увеличилась. Кроме того, ученым удалось зафиксировать выброс вещества с поверхности тела. Подобное поведение характерно для комет, чье ядро начало фрагментироваться.

Предыдущие наблюдения показали, что по своим характеристикам, комета Борисова напоминает долгопериодические кометы. Такие объекты происходят из облака Оорта — гипотетической области на дальних рубежах Солнечной системы. Она является домом для скопления ледяных тел, представляющих собой остатки протопланетного диска, из которого 5 млрд лет назад сформировалось Солнце и планеты. Происходящие из облака Оорта кометы отличаются более хрупким строением, нежели регулярно сближающиеся с Солнцем короткопериодические кометы. Впервые подвергнувшись воздействию солнечного излучения, они зачастую не выдерживают давления и распадаются.

Но даже если комета Борисова действительно не пережила встречи с Солнцем, для астрономов это скорее хорошая новость. Они получили возможность определить не только химический состав ее внешней оболочки, но и недр.

Category: Наука, Новости ﻿
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