Апрель 3rd, 2020

Анна Седокова запустила собственное шоу «Квартира 69″

2 апреля стартовало Youtube-шоу Анны Седоковой «Квартира 69».

Шоу снято в формате сериалити. Каждый выпуск не просто интервью с инфлюенсером, блогером или артистом, а полноценная серия с сюжетной линией.

«Сейчас нам всем как никогда нужны положительные эмоции. Я хотела, чтобы шоу помогло людям отвлечься от тревожных мыслей. Работа может быть сложной и скучной, домашние дела — утомительными, ситуация на планете — пугающей, но потом ты включаешь видео и погружаешься в другой мир. Маленький мир „Квартиры 69“ с его героями, которые, как и мы все, ссорятся, попадают в неловкие ситуации, совершают ошибки… Но все равно хотят любить и быть любимыми», — говорит Анна.

«Квартира 69» — ироничное и местами трогательное сериалити, претендующее на звание главного Youtube-ситкома. Можно начинать смотреть с любого эпизода и в любом настроении (оно точно улучшится после первых секунд шоу).

Действие происходит в квартире Анны Седоковой, куда каждый день приходят ее друзья. Они не знают, что в этом сумасшедшем местечке может произойти все, что угодно. В их посиделки постоянно вмешиваются разные люди: арендодательница Афродита, домоудовлетворитель Жужу и двоюродный брат Ярослав, соседка. Они обсуждают бывших, пытаются решить проблемы в отношениях и просто живут своей не совсем обычной жизнью.