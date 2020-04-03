Апрель 3rd, 2020

Анджелина Джоли рассказала,где учится ее старший сын

Джоли рассказала о старшем сыне, который был вынужден прервать обучение в Университете Йонсей в Сеуле. Молодой человек учится на первом курсе. Он изучает биотехнологию. По словам звезды, Мэддокс вернется в Южную Корею, как только человечество победит COVID-19, будут сняты ограничения и университет снова откроет свои двери.

«Я очень рада, что Мэд выбрал именно этот университет. Разумеется, в настоящее время он закрыт из-за пандемии. Но он не собирается переводиться в другую школу. Он вернется, как только всё уладится. Он использует это время, чтобы сосредоточиться на своих исследованиях», — отметила Анджелина.

Джоли восторженно высказалась о стране, которую выбрал ее первенец для получения образования.

«Южная Корея стала такой успешной, у нее современная экономика, при этом она сохранила культуру и ценности, которые делали ее уникальной на протяжении веков.

Мы все так счастливы как семья, что у нас будет возможность узнать Южную Корею еще лучше через Мэддокса и с ним, во время его учебы», — заявила актриса.