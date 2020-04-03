Апрель 3rd, 2020

Зеленский и Ермак вместе берут взятки? (доказательства)

И вот мы наблюдаем, как Зеленский нагло врет в глаза своим избирателям:



На видеозаписях с Денисом Ермаком, сделанных в середине сентября, есть Владимир Купчак, который обсуждает с братом главы офиса президента возможность своего назначения в «Энергоатом». И вуаля! Через 2 недели СМИ пишут о требовании Зеленского уволить главу «Энергоатома» и на его место назначить того самого Владимира Купчака. Просто так совпало, ага.







Ермак говорит, что его брат Денис «действовал сам», ОПУ пишет, что «все разговоры не имели отношения к реальности», но как же тогда так вышло, что через две недели после того, как Купчак «перетёр» с Денисом Ермаком, ПРЕЗИДЕНТ ЛИЧНО занялся его назначения в «Энергоатом»?



И вишенка на торте: ЗеКоманда настолько глупая и некомпетентная, что они не подумали о том, что Купчак не соответствует условиям конкурса. А тот факт, что Зеленский вмешался лично и попытался ради Купчака переломать через колено систему конкурсов, говорит о дерзкой и наглой коррупции на высшем уровне. Зеленский ее не победил, они с Ермаком и Ко ее возглавили.



Oleg Petrichenko