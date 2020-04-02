Апрель 2nd, 2020

Зоологи Новой Зеландии обнаружили сферическую курицу (фото)

Зоологи Новой Зеландии обнаружили сферическую курицу — удивительная птица живет в дикой природе, хотя ранее считалась исчезнувшей. Однако найдена первая популяция этих удивительных созданий в дикой природе. Наша природа так удивляет и поражает, что когда видишь то или иное животное – думаешь, это будто произведение искусства. Таким образом эта удивительная птица пытается сохранить тепло в холодную погоду. Новозеландская курица, или птица такахе. Впервые была обнаружена в 1948 году. Однако последние 20 лет лет в дикой природе не наблюдалась. Но неожиданно на юге островного государства была найдена целая популяция этих удивительных птиц. Ученые считают, что она может быть не единственной в данном регионе.