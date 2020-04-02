Апрель 2nd, 2020

Земфира,после перерыва в полтора года,записала новую песню

Певица Земфира прервала свое молчание и выпустила новый трек. Поклонники не слышали ничего нового от нее полтора года.

Лирическая песня о любви под названием «Крым» стала подарком артистки слушателям в непростой ситуации в мире. В трехминутном треке Земфира поет о сложности отношений под аккомпанировку гитариста Петра Чернявского и барабанщика Александра Зингера.

«Если ты будешь со мной жить, ты устанешь меня любить, целоваться и говорить до начала долгой зимы. Той, что я жду, а ты нет. И очень сложно любить взаймы», — говорится в песне.