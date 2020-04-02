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Земфира,после перерыва в полтора года,записала новую песню

земфира1Певица Земфира прервала свое молчание и выпустила новый трек. Поклонники не слышали ничего нового от нее полтора года.

Лирическая песня о любви под названием «Крым» стала подарком артистки слушателям в непростой ситуации в мире. В трехминутном треке Земфира поет о сложности отношений под аккомпанировку гитариста Петра Чернявского и барабанщика Александра Зингера.

«Если ты будешь со мной жить, ты устанешь меня любить, целоваться и говорить до начала долгой зимы. Той, что я жду, а ты нет. И очень сложно любить взаймы», — говорится в песне.

Композиция набрала на YouTube свыше 200 тысяч прослушиваний. Земфира отключила функцию комментирования к видео, но пользователи смогли написать о своих впечатлениях в посте у Ренаты Литвиновой. Актриса и близкая подруга певицы анонсировала выход трека и сообщила, что он прозвучит в ее новом фильме «Северный ветер».

 

Tags: , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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