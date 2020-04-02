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Врачи обьяснили какие продукты понижают уровень сахара в крови

rp_imgonline-com-ua-Resize-5VhV16sdTT-768x421.jpgАмериканские врачи рассказали какие продукты помогут снизить сахар в крови.

Чаще всего сахарный диабет возникает на фоне чрезмерного употребления обработанных мясных продуктов, картофеля фри, газировки и другого фастфуда, поясняют врачи. К примеру, в США ежегодно примерно 1,5 млн жителей ставят подобный диагноз.

При повышенном уровне сахара в крови рекомендуют употреблять больше овощей и зелени, а также добавлять в привычные блюда всевозможные травы и специи, которые обладают соответствующими свойствами. Так, например, куркума способна не только бороться с развитием рака, но и успешно справляется с высоким сахаром и улучшает чувствительность к инсулину.

Ряд исследований доказал эффективность пажитника при снижении уровня сахара и борьбе с плохим холестерином. Аналогичные свойства демонстрируют розмарин и корица.

У пациентов с сахарным диабетом нередко возникают симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), при которой больные чувствуют жгучую боль. Для облегчения состояния таким пациентам рекомендуют добавлять в пищу имбирь.

 

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